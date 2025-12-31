Zidane : Sa prochaine signature annoncée... à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant préféré l’Algérie à l’équipe de France, Luca Zidane a été appelé par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN. Titulaire lors des deux premiers matchs de la CAN, le fils de Zinedine Zidane a les caméras braquées sur lui et pour le moment, ses performances sont convaincantes dans les buts des Fennecs. De quoi impacter l’avenir de Luca Zidane, actuellement à Grenade ?

Formé au Real Madrid, Luca Zidane évolue aujourd’hui du côté de Grenade. Mais le gardien de l’Algérie restera-t-il longtemps dans les buts du club andalou ? Aujourd’hui, le fils de Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en 2027, mais son avenir pourrait s’écrire à un échelon supérieur. En effet, grâce à la CAN avec les Fennecs, Luca Zidane pourrait avoir l'occasion d’aller voir plus haut…

« Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière » Actuellement à la CAN, Luca Zidane est intéressant dans les buts de l’Algérie. De quoi lui garantir un futur transfert de Grenade, actuellement en dexuième divison espagnole ? Pour RMC, Mehdi Chibouti, journaliste à la Gazette du Fennec, a confié : « En cas de bon parcours à la CAN, Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière et peut-être jouer dans un club de Liga d’ici un an ou deux ».