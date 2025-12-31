Zidane : Sa prochaine signature annoncée... à l'étranger !

Ayant préféré l’Algérie à l’équipe de France, Luca Zidane a été appelé par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN. Titulaire lors des deux premiers matchs de la CAN, le fils de Zinedine Zidane a les caméras braquées sur lui et pour le moment, ses performances sont convaincantes dans les buts des Fennecs. De quoi impacter l’avenir de Luca Zidane, actuellement à Grenade ?
Formé au Real Madrid, Luca Zidane évolue aujourd’hui du côté de Grenade. Mais le gardien de l’Algérie restera-t-il longtemps dans les buts du club andalou ? Aujourd’hui, le fils de Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en 2027, mais son avenir pourrait s’écrire à un échelon supérieur. En effet, grâce à la CAN avec les Fennecs, Luca Zidane pourrait avoir l'occasion d’aller voir plus haut…
« Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière »
Actuellement à la CAN, Luca Zidane est intéressant dans les buts de l’Algérie. De quoi lui garantir un futur transfert de Grenade, actuellement en dexuième divison espagnole ? Pour RMC, Mehdi Chibouti, journaliste à la Gazette du Fennec, a confié : « En cas de bon parcours à la CAN, Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière et peut-être jouer dans un club de Liga d’ici un an ou deux ».
« Si l’Algérie va loin, ce sera évidemment un plus pour lui à titre personnel »
« Au-delà du nom, le fait de jouer pour une sélection nationale, c’est une plus-value. Aujourd’hui, il a l’opportunité de prouver son talent. Si l’Algérie va loin, ce sera évidemment un plus pour lui à titre personnel », a-t-il ajouté. Affaire à suivre pour l’avenir de Luca Zidane.