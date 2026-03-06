Nouvelle désillusion à l'OM, la défaite «de trop» ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France, l'OM a encore déçu à domicile. Au Vélodrome, les Olympiens se sont inclinés aux tirs au but malgré le fait d'avoir mené au score à deux reprises. Une déception de plus qui s'ajoute à la longue liste de défaites rageantes et qui n'arrangent rien à la situation du club. Mais celle-ci pourrait coûter cher dans l'esprit des supporters marseillais...

Au début de la saison, l'OM nourrissait de grandes ambitions en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Mais au fil des mois, la situation s'est envenimée puisque le club a d'abord subi une terrible élimination en Coupe d'Europe. Ces dernières semaines, la possibilité de soulever un nouveau trophée était présente mais l'aventure s'est arrêté en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Une élimination de plus qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Mercato - OM : Daniel Riolo craint une catastrophe à Marseille, «il n’y aura plus personne» https://t.co/xJKxjfGpjj — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

L'OM enchaîne les déceptions En manque de confiance depuis des mois, l'OM a encore plongé au Vélodrome mercredi soir. Malgré la victoire face à Lyon dimanche dernier, la situation ne s'est pas vraiment arrangée et l'inquiétude grandit. « Une éventuelle 3e place ne gommerait pas toutes les désillusions de la saison. Tu serais dans les objectifs, mais il y a aussi la manière et les désillusions… Une des plus grosses c’est l’élimination face à Bruges avec la manière… Il y a aussi le 5-0 au Parc des Princes face au PSG » énumère Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, estimant que même si l'OM finissait sur le podium de Ligue 1, la pilule serait difficile à avaler.