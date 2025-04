OM - 30M€ : Il boucle déjà son transfert !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM pourrait encore une fois être l’un des acteurs majeurs du mercato en France. Le club phocéen a l’habitude de changer de manière conséquente son effectif d’une saison à une autre et cela pourrait donc encore une fois être le cas. Un premier départ serait déjà dans les tuyaux, puisque Luis Henrique aurait trouvé un accord avec l’Inter Milan. Le transfert pourrait atteindre les 30M€.

L’OM parviendra-t-il à décrocher une place pour la prochaine Ligue des champions ? C’est la question que se posent bon nombre de supporters marseillais et qui anime le quotidien de Roberto De Zerbi. Pour se donner les moyens d’atteindre cet objectif, les coéquipiers d’Adrien Rabiot vont d’ailleurs partir pour une mise au vert assez longue du côté de Rome. Un choix voulu par l’entraîneur italien.

Luis Henrique veut quitter l’OM

L’OM pourrait donc retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, mais si cela arrive, cela se fera sans doute sans Luis Henrique. En effet, le Brésilien aurait pour plan de quitter Marseille lors du prochain mercato. L’attaquant est notamment convoité par le Bayern Munich et l’Inter Milan, mais, d’après les informations de Foot Mercato, il se serait mis d’accord oralement avec le club italien. Le transfert pourrait atteindre la barre des 30-35M€ et les négociations promettent d’être âpres entre les dirigeants milanais et marseillais.

Luis Henrique a clairement baissé le pied

Si l’OM arrive à tirer au minimum 30M€ pour Luis Henrique, cela serait plutôt une bonne affaire. En effet, le Brésilien avait été acheté environ 12M€ par le club phocéen en 2020, ce qui ferait une belle plus-value. De plus, malgré un très bon début de saison, l’ancien joueur de Botafogo a clairement baissé le pied ces derniers temps. Il n’a par exemple pas inscrit le moindre but depuis le 2 février 2025 et une rencontre face à l’OL. Pour le moment, son compteur reste bloqué à neuf buts et huit passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues.