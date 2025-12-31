Donnarumma : Son mariage est annulé, l'annonce choc ! ​

Amadou Diawara

Gianluigi Donnarumma avait prévu de se marier cet été. Toutefois, à en croire son agent Enzo Raiola, le portier de Manchester City aurait décidé de tout reporter, et ce, pour se concentrer sur la sélection italienne. En effet, Gianluigi Donnarumma veut à tout prix disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Squadra Azzurra.

La prochaine Coupe du Monde est programmée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Pour le moment, l'Italie ne sait pas encore si elle va participer à cette compétition.

Donnarumma a reporté son mariage Ayant terminé à la deuxième place du groupe I - derrière la Norvège - lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l'Italie doit passer par la case barrages pour espérer valider son ticket pour la compétition. Pour rester concentrer sur les objectifs de la Squadra Azzurra, le capitaine Gianluigi Donnarumma a décidé de reporter son mariage, initialement prévu cet été.