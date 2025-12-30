Donnarumma : Nouveau tacle au PSG après son départ ?

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après avoir remporté la première Ligue des Champions de l’histoire du club, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain. L’International italien a été poussé vers la sortie à la surprise générale, avec les Parisiens qui ont préféré miser sur Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

C’est sans aucun doute l’un des gros coups de tonnerre de l’été 2025. Considéré comme l’un des piliers de l’équipe de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie. Il a ainsi quitté le PSG pour rebondir en Premier League, du côté de Manchester City.

« Donnarumma a eu un été chargé, vu ce qui s'est passé à Paris » Dans son entourage on assure ne toujours pas comprendre la décision du PSG. « Donnarumma ? Il a eu un été chargé, vu ce qui s'est passé à Paris. Peut-être qu'un jour ils expliqueront la situation dans leurs évaluations » a expliqué son agent Enzo Raiola, au micro de Radio Sportiva.