Mercato : Viré par le PSG, Donnarumma réalise son rêve !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pris une décision très forte : se séparer de Gianluigi Donnarumma. Afin de faire de la place à Lucas Chevalier, le gardien italien a été poussé vers la sortie et le voilà aujourd'hui à Manchester City. Un départ que Donnarumma semble vite avoir digéré, lui qui nage en plein bonheur avec Pep Guardiola.

Longtemps critiqué, Gianluigi Donnarumma a donné la meilleure des réponses à ses détracteurs en contribuant grandement au sacre du PSG en Ligue des Champions. Malgré ça, ce n'était toujours pas suffisant pour plaire à Luis Enrique, qui réclamait l'arrivée de Lucas Chevalier. Le Français a alors été recruté pour 55M€ au LOSC et c'est ainsi que Donnarumma a dû faire ses valises. Le voilà aujourd'hui à Manchester City.

« Guardiola ? Je le respecte énormément » Quitter le PSG après 4 ans et ce qu'il venait de faire en Ligue des Champions n'a pas été simple pour Gianluigi Donnarumma. Mais Pep Guardiola lui a semble-t-il fait oublier tout cela. Evoluant sous les ordres de l'Espagnol à Manchester City, l'Italien se régale. Pour Sky Sport, Donnarumma confie : « Guardiola ? Je le respecte énormément. Nous avons des rapports extraordinaires et il m'aide énormément dans mes décisions. Il me calme dans toutes les situations ».