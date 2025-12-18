C’est signé, il quitte le PSG !

Quand s’arrêtera le PSG ? Au Qatar, grâce à sa victoire en finale de Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain a raflé son sixième trophée de l’année. Ibrahim Mbaye a participé à la fête, après qu’une bonne nouvelle soit à signaler sur sa situation contractuelle. Moment où intervient son départ pour le Maroc. Explications.
Ibrahim Mbaye se trouvait avec le reste de l’équipe parisienne à Doha mercredi pour le compte de la finale de la Coupe intercontinentale. L’occasion pour le jeune titi parisien de 18 ans de remporter un nouveau trophée avec le club de la capitale, le sixième de l’année civile grâce à un succès contre Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but). Le job a été fait, dans la foulée d’un accord avec le PSG, l’heure est au départ pour le Maroc.
Après le Qatar, direction le Maroc pour Ibrahim Mbaye ?
En effet, engagé avec la sélection sénégalaise pour la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, Ibrahim Mbaye a rejoint le rassemblement des Lions de la Teranga. Le néo-international va pouvoir se mettre à rêver d’un nouveau trophée, cette fois-ci avec le maillot du Sénégal. Son départ était programmé pour ce jeudi.
Mbaye rempile pour une saison au PSG ?
Un départ du PSG qui intervient après un consensus convenu avec les dirigeants du club parisien sur les termes d’un nouveau contrat. Si l’on se fie aux informations de Fabrizio Romano qui confirme sur son compte X la tendance dessinée par le journaliste Fabrice Hawkins ces derniers jours, le bail de Mbaye va être prolongé. Il est à présent valide jusqu’en juin 2028 puisque le PSG aurait activé la clause incluse dans le bail pour le rallonger d’une saison. Le Paris Saint-Germain verrait en Mbaye une clé de son projet à l’avenir.