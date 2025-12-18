C’est signé, il quitte le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand s’arrêtera le PSG ? Au Qatar, grâce à sa victoire en finale de Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain a raflé son sixième trophée de l’année. Ibrahim Mbaye a participé à la fête, après qu’une bonne nouvelle soit à signaler sur sa situation contractuelle. Moment où intervient son départ pour le Maroc. Explications.

Ibrahim Mbaye se trouvait avec le reste de l’équipe parisienne à Doha mercredi pour le compte de la finale de la Coupe intercontinentale. L’occasion pour le jeune titi parisien de 18 ans de remporter un nouveau trophée avec le club de la capitale, le sixième de l’année civile grâce à un succès contre Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but). Le job a été fait, dans la foulée d’un accord avec le PSG, l’heure est au départ pour le Maroc.

Après le Qatar, direction le Maroc pour Ibrahim Mbaye ? En effet, engagé avec la sélection sénégalaise pour la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, Ibrahim Mbaye a rejoint le rassemblement des Lions de la Teranga. Le néo-international va pouvoir se mettre à rêver d’un nouveau trophée, cette fois-ci avec le maillot du Sénégal. Son départ était programmé pour ce jeudi.