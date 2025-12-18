Discussion secrète à l’OM : L’accord a déjà fuité, signature imminente ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, le comité directeur de l’OM a déjà blindé Robinio Vaz au terme de la saison dernière, lui faisant signer un contrat jusqu’à l’été 2028. Cependant, le jeune attaquant de 18 ans est entré dans une nouvelle dimension depuis le coup d’envoi de la Ligue 1, engendrant une renégociation de contrat entre les parties concernées.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Amine Gouiri était parti pour être le titulaire sur le front de l’attaque de l’OM. Néanmoins, une méforme et une blessure à l’épaule l’ont forcé à rester en retrait depuis trois mois. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang ne peut pas occuper seul ce rôle du haut de ses 36 ans et du fait que l’Olympique de Marseille enchaîne les matchs en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des champions.

De Zerbi compte sur Robinio Vaz Robinio Vaz en a donc profité pour hériter d’un temps de jeu conséquent. Roberto De Zerbi s’est appuyé sur le minot marseillais de 18 ans qui a déjà inscrit 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison pour 2 passes décisives. L’attaquant axial avait apposé sa signature sur une prolongation de contrat au printemps dernier, le liant à l’OM jusqu’à l’été 2028.