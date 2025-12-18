Du jamais vu depuis Mbappé : L'OM prépare un transfert de folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle première partie de saison, Mason Greenwood serait suivi de près à l'étranger. A tel point que plusieurs sources évoquent un possible transfert supérieur à 100M€. Une vente qui n'a plus été faite par un club français depuis le transfert de Kylian Mbappé vers le PSG. Mais Greenwood sera-t-il vendu pour plus de 100M€ ?

Après une première saison encourageante, Mason Greenwood crève l'écran à l'OM. Depuis le début de la saison, l'ailier anglais porte le club phocéen et impressionne. Des prestations qui ne laissent pas insensibles sur le marché puisque plusieurs clubs sont intéressés. Et si l'OM a écarté l'idée de le vendre cet hiver, l'été prochain, la donne pourrait être différente.

Greenwood vers une vente à plus de 100M€ ? Et à un tarif record ! Et pour cause, selon les informations de Graeme Bailey, l'OM serait prêt à accepter un transfert de Mason Greenwood, à condition qu'un club débarque avec une offre avoisinant les 115M€. Une somme qui peut s'expliquer par le fait que la moitié du montant du transfert ira dans les caisses de Manchester United.