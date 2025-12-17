Mercato : La nouvelle réponse inquiétante pour le prochain buteur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà bien armé dans le secteur offensif, le PSG pourrait encore se renforcer à l'avenir. En ce sens, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Julian Alvarez. Recruter le buteur de l'Atlético de Madrid, est-ce pour autant envisageable ? Alors que les Colchoneros ont fermé la porte à double tour, les derniers propos de l'Argentin ne sont pas forcément rassurants.

Actuellement, Julian Alvarez est à l'Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2030. Ayant rejoint les Colchoneroes en provenance de Manchester City, l'Argentin avait révélé qu'il était à l'époque courtisé par le PSG. Un intérêt parisien qui serait toujours d'actualité. En effet, les rumeurs annoncent toujours que le club de la capitale serait intéressé par Julian Alvarez.

« Je me sens très bien à l'Atlético de Madrid » Mais Julian Alvarez souhaitera-t-il pour autant quitter l'Atlético de Madrid ? L'Argentin semble avoir trouvé l'endroit parfait en signant dans la capitale espagnole. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, il en effet fait savoir : « Franchement, je me sens très bien à l'Atlético de Madrid. Ils m'ont tout facilité. Avoir autant de coéquipiers argentins m'aide énormément au quotidien. Je sentais que j'aurais ma place, que je pourrais progresser et trouver mon meilleur niveau ».