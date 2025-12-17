Mercato : Le PSG en danger, les menaces sont annoncées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, un mal a rongé le PSG. En effet, le club de la capitale a vu de nombreux cracks partir tenter leur chance loin de Paris. Un exode qui n'est peut-être pas terminé. Actuellement, les regards se tourneraient vers un certain Mathis Jangeal (17 ans), qui ne manquerait pas d'options pour quitter le PSG.

Le 27 septembre dernier, face à l'AJ Auxerre, Mathis Jangeal faisait sa grande première avec le PSG. Lancé dans le grand bain par Luis Enrique, le produit du centre de formation parisien est annoncé comme un joueur très prometteur. Son talent bénéficiera-t-il toutefois au PSG ? Si Jangeal est aujourd'hui sous contrat aspirant jusqu'en juin 2026, l'incertitude plane sur son avenir.

Le PSG lui offre un contrat pro ! Actuellement au PSG, Mathis Jangeal pourrait s'inscrire sur la durée avec le club de la capitale. Comme l'explique Le Parisien, une offre de contrat professionnel lui a été formulée, mais celle-ci n'a pas abouti. Tout reste donc encore possible pour l'avenir de Jangeal, y compris l'option de quitter le PSG.