Mercato : N'Golo Kanté à l'OM, la réponse cash lâchée !

A 34 ans, N'Golo Kanté évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Mais voilà qu'à l'approche du mercato hivernal, l'avenir du Français fait beaucoup parler. Il a notamment été question d'un possible retour en Europe pour le milieu de terrain, et pourquoi pas en Ligue 1. Quid notamment d'une signature de Kanté à l'OM ? C'est loin de faire l'unanimité...
En 2015, N'Golo Kanté quittait le SM Caen pour poursuivre sa carrière loin de la France. Mais voilà qu'entre le milieu de terrain et la Ligue 1, la flamme pourrait se raviver plus de 10 ans plus tard. Actuellement en Arabie Saoudite, Kanté pourrait faire son grand retour. Alors qu'on a beaucoup parlé de lui au Paris FC, son nom a également été évoqué par certains pour l'OM.
Kanté pas utile pour l'OM ?
N'Golo Kanté à l'OM, est-ce pour autant une bonne idée ? Pour Romain Canuti, la réponse est non. En effet, pour Le Phocéen, le journaliste a estimé que le club phocéen avait besoin d'un autre profil, à savoir Himad Abdelli, plutôt que Kanté : « Je suis conscient que ce n'est pas commun de préférer Abdelli à Kanté. Mais Kanté évolue dans un registre où le club marseillais peut compter sur Hojbjerg et Vermeeren pour l'instant, que je trouve performants dans ce registre ».
« Le profil d'Abdelli, ce qu'il montre avec Angers, me semble plus adapté »
« C'est un cran plus haut, où l'on a besoin de quelqu'un et le profil d'Abdelli, ce qu'il montre avec Angers, me semble plus adapté », a poursuivi Romain Canuti à propos de la possibilité de voir N'Golo Kanté à l'OM.