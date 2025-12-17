Mercato : N'Golo Kanté à l'OM, la réponse cash lâchée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 34 ans, N'Golo Kanté évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Mais voilà qu'à l'approche du mercato hivernal, l'avenir du Français fait beaucoup parler. Il a notamment été question d'un possible retour en Europe pour le milieu de terrain, et pourquoi pas en Ligue 1. Quid notamment d'une signature de Kanté à l'OM ? C'est loin de faire l'unanimité...

En 2015, N'Golo Kanté quittait le SM Caen pour poursuivre sa carrière loin de la France. Mais voilà qu'entre le milieu de terrain et la Ligue 1, la flamme pourrait se raviver plus de 10 ans plus tard. Actuellement en Arabie Saoudite, Kanté pourrait faire son grand retour. Alors qu'on a beaucoup parlé de lui au Paris FC, son nom a également été évoqué par certains pour l'OM.

Kanté pas utile pour l'OM ? N'Golo Kanté à l'OM, est-ce pour autant une bonne idée ? Pour Romain Canuti, la réponse est non. En effet, pour Le Phocéen, le journaliste a estimé que le club phocéen avait besoin d'un autre profil, à savoir Himad Abdelli, plutôt que Kanté : « Je suis conscient que ce n'est pas commun de préférer Abdelli à Kanté. Mais Kanté évolue dans un registre où le club marseillais peut compter sur Hojbjerg et Vermeeren pour l'instant, que je trouve performants dans ce registre ».