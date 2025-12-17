Kylian Mbappé : Il annonce son transfert de rêve, tout est fini ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est enfin parvenu à mettre la main sur Kylian Mbappé à l’été 2024 après deux échecs successifs en 2022 et 2021. Une erreur de ne pas avoir pu mener à bien cette opération selon Walid Acherchour au vu de l’état actuel du Real Madrid dans lequel surnage Mbappé. Le consultant de RMC désigne un coupable tout trouvé en direct à la radio.

« Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve qu’est le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment ». Le 3 juin 2024, Kylian Mbappé publiait le message suivant sur Instagram au moment d’annoncer sa signature au Real Madrid libre de tout contrat après son départ du PSG. La fin d’un feuilleton de plusieurs saisons pour le champion du monde tricolore qui aurait pu rejoindre la Casa Blanca en 2021 ainsi qu’en 2022.

«Je suis persuadé que Mbappé aurait dû aller au Real quand il devait y aller» Aux yeux de Walid Acherchour, il aurait même dû au vu du mauvais timing de sa signature sportivement parlant au Real Madrid et l’état actuel du vestiaire. « Mbappé, c’est un peu comme Zlatan Ibrahimovic à l’époque au Barça à une échelle bien différente. Les choix de carrière à certains momentum, parfois ça ne colle pas. Je suis persuadé que Mbappé aurait dû aller au Real quand il devait y aller, c’est-à-dire en 2022. Et à partir du moment où Mbappé part, il vient à un moment où des joueurs se sont construits comme des grands joueurs du Real Madrid. Et ça ne peut plus passer à ce moment-là ».