Transfert au Paris FC : C'est dingue, il propose ses services... au Real Madrid !

Il y a peu, le patron du Paris FC rajoutait du piment au feuilleton N'Golo Kanté qui anime l'actualité transfert du promu de Ligue 1 ces derniers temps. Antoine Arnault affirmait à L'Equipe avoir discuté avec le champion du monde tricolore sous contrat avec Al-Ittihad jusqu'à la fin de la saison. A moins que le Real Madrid n'écoute Benoît Tremoulinas et s'invite à la fête ?
Et si N'Golo Kanté venait à déposer ses valises au Paris FC plus de 10 ans après son départ du SM Caen pour la Premier League. Le champion du monde 98 a beaucoup voyagé depuis pour Leicester, Chelsea et Al-Ittihad. Cependant, un retour dans l'hexagone n'a jamais été une possibilité sérieuse... jusqu'à présent.
«Je crois que lui aussi voulait venir»
Il est question dans la presse d'une éventuelle signature de N'Golo Kanté chez le promu de Ligue 1 qu'est le Paris FC lors des semaines à venir. Son propriétaire Antoine Arnault a d'ailleurs fait une révélation à ce sujet au cours de son entrevue avec L'Equipe. « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n'est plus d'actualité ».
«N'Golo Kanté a mille fois sa place au Real Madrid en 6»
En interview avec Téléfoot, N'Golo Kanté avait lui-même laissé la porte ouverte à l'hypothèse du PFC lors du dernier rassemblement de l'équipe de France en novembre dernier. Néanmoins, Benoît Trémoulinas a une tout autre porte de sortie en tête pour le milieu de terrain de 34 ans d'Al-Ittihad encore plus prestigieuse que le club parisien. « Pour moi, aujourd'hui N'Golo Kanté a mille fois sa place au Real Madrid en 6. Parce que leur milieu de terrain est un vrai problème. Le milieu de terrain du Real c'est compliqué, N'Golo Kanté vous remet une équipe à l'endroit ». a confié l'ancien international français sur le plateau de L'Equipe de Greg, émission de la chaîne L'Equipe ce mardi. Le dossier va-t-il s'ouvrir à Madrid ?