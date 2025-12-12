Le Paris FC va boucler deux transferts !

Amadou Diawara

Promu en Ligue 1, le Paris FC est actuellement en dehors de la zone de relégation. En effet, les hommes de Stéphane Gilli sont classés 14èmes avec 16 points engrangés en 15 journées de championnat. Pour assurer son maintien dans l'élite, le PFC compterait recruter un ou deux nouveaux joueurs offensifs lors du mercato hivernal.

Grâce à sa place de dauphin du FC Lorient en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour l'élite. Promu en Ligue 1, le club emmené par Stéphane Gilli (51 ans) fait tout son possible pour se maintenir.

Le Paris FC va recruter cet hiver En 15 journées de Ligue 1, le Paris FC est classé 14ème avec 16 points. Avec quatre victoires, quatre nuls et sept défaites, la bande à Maxime Lopez est actuellement à cinq unités des reléguables, à savoir le FC Nantes et le FC Metz (11 unités).