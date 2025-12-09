Le PSG recalé : Un champion du monde valide son transfert au Paris FC ?

Du haut de ses 34 ans, N'Golo Kanté aurait pu signer son retour en France l'été dernier 10 années après avoir quitté l'hexagone pour Leicester City. L'ancien joueur du SM Caen qui aurait gentiment repoussé les avances du PSG par le passé se serait montré ouvert à l'idée de rejoindre le voisin du Paris FC selon son propriétaire Antoine Arnault.
« Pourquoi pas vous revoir un jour en France, jouer en Ligue 1, au Paris FC ? (Sourire) On ne sait jamais, on ne sait jamais ». A l'occasion de la dernière trêve internationale et de son retour en équipe de France un an après sa dernière convocation, N'Golo Kanté accordait une interview à Téléfoot par le biais de laquelle il ouvrait la porte à une éventuelle signature au Paris FC. Et ce, alors que le promu de Ligue 1 travaillerait sur son recrutement après un premier échec l'été dernier.
«J'étais triste qu'il ne vienne pas»
C'est l'aveu d'Antoine Arnault à l'occasion de son entretien avec L'Equipe, assurant que la piste N'Golo Kanté n'était pas qu'une simple rumeur de transfert. « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas ».
«Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l'a pas laissé partir»
Le propriétaire du Paris FC assure d'ailleurs que le champion du monde 2018, qui a un temps refusé les avances du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi, se serait montré ouvert à une signature chez le voisin de Jean Bouin. Mais tout a capoté à cause de la réticence de son club Al-Ittihad où son contrat expirera le 30 juin prochain. « Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n'est plus d'actualité ».