Le PSG recalé : Un champion du monde valide son transfert au Paris FC ?

Du haut de ses 34 ans, N'Golo Kanté aurait pu signer son retour en France l'été dernier 10 années après avoir quitté l'hexagone pour Leicester City. L'ancien joueur du SM Caen qui aurait gentiment repoussé les avances du PSG par le passé se serait montré ouvert à l'idée de rejoindre le voisin du Paris FC selon son propriétaire Antoine Arnault.

« Pourquoi pas vous revoir un jour en France, jouer en Ligue 1, au Paris FC ? (Sourire) On ne sait jamais, on ne sait jamais ». A l'occasion de la dernière trêve internationale et de son retour en équipe de France un an après sa dernière convocation, N'Golo Kanté accordait une interview à Téléfoot par le biais de laquelle il ouvrait la porte à une éventuelle signature au Paris FC. Et ce, alors que le promu de Ligue 1 travaillerait sur son recrutement après un premier échec l'été dernier.

«J'étais triste qu'il ne vienne pas» C'est l'aveu d'Antoine Arnault à l'occasion de son entretien avec L'Equipe, assurant que la piste N'Golo Kanté n'était pas qu'une simple rumeur de transfert. « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas ».