Mercato : N'Golo Kanté dit oui au Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, N'Golo Kanté a longtemps été annoncé du côté du Paris FC, sans que ce dossier n'aboutisse. Et pourtant, Antoine Arnault a confirmé que le milieu de terrain champion du monde 2018 était prêt à signer au PFC l'été dernier avant que son club ne ferme la porte à un transfert.

L'été dernier, le Paris FC s'est montré très actif pour son grand retour en Ligue 1, mais a également tenté d'énormes coups à commencer par le transfert de N'Golo Kanté. Et d'après Antoine Arnault, le propriétaire du PFC, le champion du monde 2018 avait même envier de signer avant que son club, Al-Ittihad, ne bloque tout.

Antoine Arnaut confirme pour N'Golo Kanté « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n'est plus d'actualité », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.