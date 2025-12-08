OM - 25M€ : Une offre arrive à Marseille !

Cet hiver, l'OM pourrait une nouvelle fois se montrer actif. Notamment en cas de départ. Et cela tombe bien puisque la Juventus pourrait bien passer à l'action prochainement pour s'offrir Leonardo Balerdi. Une offre de 25M€ serait même en préparation.
Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM, Leonardo Balerdi pourrait prochainement être au cœur des spéculations sur le mercato. Malgré des prestations en dents-de-scie, le capitaine marseillais ne manquerait pas de sollicitations sur le marché. Et une offre pourrait même arriver.
La Juve prépare une offre de 25M€ pour Balerdi
En effet, selon les informations d'Ekrem Konur, la Juventus préparerait une offre de 25M€ pour Leonardo Balerdi. Cependant, la Vieille Dame n'est pas seule dans le coup puisque Newcastle, l'Atletico de Madrid, l'Inter Milan et l'AC Milan, sont également intéressés par le capitaine de l'OM.
Al-Qadsiah insiste aussi pour Balerdi
Mais ce n'est pas tout. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Al-Qadsiah est très chaud pour recruter Leonardo Balerdi. Cependant, l'OM ne serait prêt à discuter qu'en cas d'offre comprise entre 30 et 40M€. Par conséquent, cela signifierait que la proposition de la Juventus est insuffisante. A 25M€, il faudrait que la Vieille Dame revoit sa proposition à la hausse pour convaincre les Marseillais.