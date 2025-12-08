OM - 25M€ : Une offre arrive à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM pourrait une nouvelle fois se montrer actif. Notamment en cas de départ. Et cela tombe bien puisque la Juventus pourrait bien passer à l'action prochainement pour s'offrir Leonardo Balerdi. Une offre de 25M€ serait même en préparation.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM, Leonardo Balerdi pourrait prochainement être au cœur des spéculations sur le mercato. Malgré des prestations en dents-de-scie, le capitaine marseillais ne manquerait pas de sollicitations sur le marché. Et une offre pourrait même arriver.

La Juve prépare une offre de 25M€ pour Balerdi En effet, selon les informations d'Ekrem Konur, la Juventus préparerait une offre de 25M€ pour Leonardo Balerdi. Cependant, la Vieille Dame n'est pas seule dans le coup puisque Newcastle, l'Atletico de Madrid, l'Inter Milan et l'AC Milan, sont également intéressés par le capitaine de l'OM.