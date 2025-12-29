Transfert au PSG : Al-Khelaïfi a convaincu une star de Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vécu l'année la plus faste de son histoire. Que ce soit sur le plan collectif ou individuel, le PSG a raflé tous les trophées en 2025 hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea (0-3). Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards et a profité de cette occasion pour faire une dédicace au patron du PSG : Nasser Al-Khelaïfi.

Dimanche avait lieu la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubaï. Aux Emirats arabes unis, Ousmane Dembélé a une fois de plus remporté un trophée individuel. Après le Ballon d'or et The Best, le numéro 10 du PSG a été élu meilleur joueur de la saison au cours de cet évènement, devançant Lamine Yamal comme au Ballon d'or.

«Je remercie le président qui est venu me chercher à Barcelone» Une réussite XXL tant collective qu'individuelle pour Ousmane Dembélé lors de l'année 2025 seulement deux ans après le pari effectué par le PSG qui est allé le chercher au FC Barcelone pour 50M€. Le champion du monde ne l'a pas oublié et n'a pas manqué de remercier le président Nasser Al-Khelaïfi d'avoir cru en lui dès le départ. « Je voudrais d'abord remercier les personnes qui ont voté pour moi, l'équipe du PSG bien sûr, le staff, le président qui est venu me chercher à Barcelone, le directeur sportif Luis Campos ».