Rupture au PSG : Le Qatar veut éviter le pire !

Entre le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, c'est une véritable histoire d'amour qui pour le moment ne durera que quatre ans comme l'atteste la durée de son contrat prolongé cette année. Pour autant, ce n'est pas suffisant pour le Qatar d'après Le Parisien. Problème, Enrique ne sera jamais resté aussi longtemps dans un club et pourrait être essoré mentalement...

« Paris, on a quelque chose à te dire ». Le 7 février dernier, Luis Enrique faisait passer le message retranscrit ci-dessus aux supporters du PSG par le biais des réseaux sociaux du club de la capitale. Le soir même, le Paris Saint-Germain recevait l'AS Monaco au Parc des princes. Moment choisi par les décideurs parisiens pour officialiser les prolongations de contrat de quatre membres de l'équipe première, et pas des moindres.

Luis Enrique a tout raflé au PSG Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha prolongeaient respectivement leurs contrats au PSG jusqu'à l'été 2029. Pour ce qui est de la quatrième personne, il ne s'agissait nul autre de Luis Enrique. Le coach espagnol, pierre angulaire du projet sportif porté par Luis Campos, s'est avéré être l'entraîneur qui a offert la première Ligue des champions au Paris Saint-Germain, ainsi que la Supercoupe d'Europe ou encore la Coupe intercontinentale des clubs. Rien que ça.