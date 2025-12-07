Deal avec l’Arabie Saoudite : La réponse cash à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang à l’été 2024, Al-Qadsiah aurait désormais un autre joueur de l’OM dans son viseur en la personne de Leonardo Balerdi. Toutefois, à quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’international argentin ne devrait pas donner suite à l’intérêt du club saoudien, son souhait étant de rester en Europe.

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, Leonardo Balerdi serait courtisé en Arabie Saoudite. Al-Qadsiah souhaiterait s’attacher les services de Leonardo Balerdi. Un club qui avait déjà recruté Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de l’OM en 2024, avant que l’international gabonais ne revienne à Marseille l’été dernier.

Balerdi n’étudiera pas une offre d’Al-Qadsiah Mais il est difficile d’imaginer Leonardo Balerdi quitter le club au mois de janvier. Comme indiqué par le journaliste de TyC Sports German Garcia Grova, le capitaine de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, ne devrait même pas prendre en considération une potentielle offre d’Al-Qadsiah.