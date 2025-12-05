Aubameyang : Le nouveau départ de l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour à l'OM cet été, Pierre-Emercik Aubameyang avait quitté le club phocéen à l'été 2024. Le Gabonais était alors parti en Arabie Saoudite, rejoignant à cette occasion le club d'Al-Qadsiah. Et voilà que ce chemin entre Marseille et la formation saoudienne pourrait à nouveau être emprunté... par Leonardo Balerdi.

Comme d'autres joueurs avant lui, Pierre-Emerick Aubameyang avait donc cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Ainsi, à l'été 2024, le Gabonais a quitté l'OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Un an plus tard, PEA a fait son grand retour à Marseille, mais voilà que du côté de la formation saoudienne, on regarderait à nouveau du côté de l'effectif de Roberto De Zerbi à l'OM pour se renforcer.

Balerdi après Aubameyang ? Après Pierre-Emerick Aubameyang, Al-Qadsiah pourrait donc recruter un nouveau joueur de l'OM. Cette fois, c'est un défenseur qui intéresserait les Saoudiens : Leonardo Balerdi. En effet, selon les informations de Matteo Moretto, l'Argentin serait donc courtisé par Al-Qadsiah. La question est maintenant de savoir si le capitaine imitera Aubameyang.