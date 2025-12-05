Aubameyang : Le nouveau départ de l'OM ?

De retour à l'OM cet été, Pierre-Emercik Aubameyang avait quitté le club phocéen à l'été 2024. Le Gabonais était alors parti en Arabie Saoudite, rejoignant à cette occasion le club d'Al-Qadsiah. Et voilà que ce chemin entre Marseille et la formation saoudienne pourrait à nouveau être emprunté... par Leonardo Balerdi.
Comme d'autres joueurs avant lui, Pierre-Emerick Aubameyang avait donc cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Ainsi, à l'été 2024, le Gabonais a quitté l'OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Un an plus tard, PEA a fait son grand retour à Marseille, mais voilà que du côté de la formation saoudienne, on regarderait à nouveau du côté de l'effectif de Roberto De Zerbi à l'OM pour se renforcer.
Balerdi après Aubameyang ?
Après Pierre-Emerick Aubameyang, Al-Qadsiah pourrait donc recruter un nouveau joueur de l'OM. Cette fois, c'est un défenseur qui intéresserait les Saoudiens : Leonardo Balerdi. En effet, selon les informations de Matteo Moretto, l'Argentin serait donc courtisé par Al-Qadsiah. La question est maintenant de savoir si le capitaine imitera Aubameyang.
Balerdi, un avenir loin de l'OM ?
Pour le moment, Leonardo Balerdi reste un joueur de l'OM, où son contrat court jusqu'en 2028. Partira ? Ne partira pas ? Régulièrement, un départ de l'Argentin a été évoqué. Cette fois sera-t-elle la bonne avec ce potentiel transfert en Arabie Saoudite ? Si tel est le cas, cela pourrait permettre à l'OM d'encaisser un joli chèque. A suivre...