30M€ : «Une escroquerie» évitée par l'OM ?

En janvier 2023, alors à Lorient, Terem Moffi était dans les petits papiers de l'OM, qui faisait des pieds et des mains pour signer le buteur nigérian. Finalement, ce dernier a décidé d'emprunter une autre voie pour sa carrière. En effet, Moffi a préféré rejoindre l'OGC Nice, plantant ainsi le club phocéen. Un mal pour un bien pour l'OM ?

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Terem Moffi aurait très bien pu être un joueur de l'OM. En effet, en janvier 2023, le club phocéen voulait absolument recruter le buteur qui était alors à Lorient. Un accord avait même été trouvé avec les Merlus. Mais voilà que de son côté, Moffi ne voulait pas rejoindre Marseille. C'est ainsi qu'il a finalement été transféré à Nice pour 30M€, bonus compris.

« Moffi, il se trouve que c’est une escroquerie » L'OM a donc vu Terem Moffi lui passer sous le nez. Mais en voyant le Nigérian aujourd'hui à Nice, il n'y aurait pas de regret à avoir. En effet, invité de l'émission Hors Jeu, Daniel Riolo a confié : « Moffi, il se trouve que c’est une escroquerie. C’est une escroquerie globalisée. Après sa blessure, garder ce contrat, garder ce salaire, il ne peut plus jouer ».