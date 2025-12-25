Kylian Mbappé : La douloureuse séparation...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant quelques semaines seulement, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, Xabi Alonso a pu avoir Luka Modric sous ses ordres. Après quoi, le Croate s'en est allé du côté de l'AC Milan en raison de l'expiration de son contrat au Real Madrid. L'échec de sa continuité n'a pas été de son ressort, ni celui du coach comme l'a révélé la presse espagnole ces dernières heures.

L'espace d'une saison, Kylian Mbappé a eu la possibilité d'évoluer aux côtés d'une légende du Real Madrid. A l'approche de son 40ème anniversaire, le Croate a été une figure importante dans l'intégration du capitaine de l'équipe de France dans le vestiaire du club merengue. Cependant, ils n'ont partagé qu'une année de vie commune en raison du départ de la légende du Real Madrid aux six victoires en Ligue des champions.

«J’ai vu de plus près ce que signifie la grandeur» En juillet dernier, après la Coupe du monde des clubs et l'expiration de son contrat au Real Madrid, Luka Modric se rendait en Lombardie du côté de l'AC Milan. De quoi lui valoir un message d'adieu de la part de Kylian Mbappé sur son compte Instagram personnel. « Brate. J’ai eu la chance de pouvoir jouer et partager le vestiaire avec toi cette saison. J’ai vu de plus près ce que signifie la grandeur… Avant d’être l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, tu es une personne merveilleuse. Tu as écrit l’histoire du meilleur club du monde pendant plus d’une décennie et tu as tout gagné. Mais tu as gagné quelque chose qui n’a pas de prix : le respect et l’admiration du monde entier. Merci pour tout légende ».