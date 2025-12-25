OM : La réponse tombe pour un gros deal avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si ses performances attisent forcément les convoitises, un départ de Mason Greenwood ne devrait pas se produire lors du mercato hivernal. L’OM veut finir la saison avec son attaquant âgé de 24 ans et compte sur lui pour atteindre ses objectifs. Même une offre importante en provenance de l’Arabie Saoudite ne devrait pas faire fléchir la direction olympienne.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 réalisations, Mason Greenwood donne pleinement satisfaction à l’OM, qui n’a absolument aucune intention de s’en séparer, du moins pas lors du mercato hivernal. « Bien sûr », avait répondu Medhi Benatia sur les ondes de RMC quand il lui avait été demandé si l’ailier âgé de 24 ans resterait à Marseille cet hiver.

Un départ de Greenwood en janvier, c’est non Ce que confirme AS, indiquant qu’un départ de Mason Greenwood au cours du mois de janvier n’est pas envisagé par l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Selon le quotidien espagnol, même une offre importante de l’Arabie Saoudite ne serait pas suffisante pour convaincre la direction olympienne de le céder.