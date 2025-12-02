Greenwood : L’OM fait une annonce officielle pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’After Foot sur RMC ce mardi soir, Medhi Benatia a évoqué l’avenir de Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 et qui attise logiquement les convoitises. Le directeur du football marseillais a confirmé avoir déjà reçu des offres le concernant, mais qu’il ne quitterait pas l’OM au cours du mois de janvier.

La question se posera peut-être de nouveau cet été, mais à moins d’un retournement de situation, Mason Greenwood sera toujours un joueur de l’OM à la fermeture du mercato hivernal. C’est ce qu’a assuré Medhi Benatia ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC.

« Greenwood, tant qu’il est content ici, on est content de lui » « Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr », a répondu le directeur du football de l’OM. Relancé sur des éventuelles offres intéressantes qu’il pourrait recevoir pour Mason Greenwood, Medhi Benatia a ajouté : « Il y en a eu. Greenwood, tant qu’il est content ici, on est content de lui. »