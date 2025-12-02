Greenwood : L’OM fait une annonce officielle pour son transfert !

Invité dans l’After Foot sur RMC ce mardi soir, Medhi Benatia a évoqué l’avenir de Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 et qui attise logiquement les convoitises. Le directeur du football marseillais a confirmé avoir déjà reçu des offres le concernant, mais qu’il ne quitterait pas l’OM au cours du mois de janvier.
La question se posera peut-être de nouveau cet été, mais à moins d’un retournement de situation, Mason Greenwood sera toujours un joueur de l’OM à la fermeture du mercato hivernal. C’est ce qu’a assuré Medhi Benatia ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC.
« Greenwood, tant qu’il est content ici, on est content de lui »
« Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr », a répondu le directeur du football de l’OM. Relancé sur des éventuelles offres intéressantes qu’il pourrait recevoir pour Mason Greenwood, Medhi Benatia a ajouté : « Il y en a eu. Greenwood, tant qu’il est content ici, on est content de lui. »
« C’est quelqu’un qui est en train de donner chaque jour un petit plus encore à l’équipe »
« C’est un très très bon joueur », a ajouté le dirigeant de l’OM, mettant en avant les efforts de Mason Greenwood pour s’améliorer. « C’est quelqu’un qui est en train de donner chaque jour un petit plus encore à l’équipe. »