Transfert de Greenwood : Une offre XXL arrive à l’OM ?

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations, Mason Greenwood aurait attiré l’attention du champion d’Italie en titre. Déjà intéressé par le passé, Naples serait toujours sur la piste de l’attaquant de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, dont la valeur serait estimée à plus de 60M€.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière à égalité avec Ousmane Dembélé, Mason Greenwood est reparti sur les mêmes bases cette année. L’attaquant de l’OM est actuellement en tête du classement avec 10 réalisations et compte également 3 passes décisives, en 13 matchs disputés. Des statistiques qui attirent logiquement l’attention.

Greenwood dans le viseur de Naples ? Selon Calciomercato, ce serait notamment le cas de Naples. Les Azzurri avaient déjà tenté leurs chances par le passé et seraient toujours intéressés par Mason Greenwood, dont la valeur serait estimée à plus de 60M€. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’Anglais de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM.