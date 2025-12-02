OL - Raphinha : Le transfert de folie annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Après un mercato estival où l’OL a surtout cherché à renflouer ses caisses, le club rhodanien pourrait récupérer un joli chèque avec Malick Fofana. Estimé à 55M€, l’international belge serait convoité par plusieurs gros clubs étrangers. Le FC Barcelone, qui chercherait un remplaçant à Raphinha, serait notamment sur le coup.

Cet été, l’OL a surtout cherché à renflouer ses caisses pour redresser son bilan économique. Le club rhodanien a vendu des joueurs comme Rayan Cherki, Lucas Perri ou encore Georges Mikautadze. Et les dirigeants lyonnais pourraient poursuivre sur leur lancée avec Malick Fofana. Les pensionnaires de la Ligue 1 réclameraient 55M€ pour l’international belge, qui devient ainsi la deuxième vente la plus chère de l’histoire de l’OL. Et l’ailier de 20 ans aurait des prétendants de poids sur le mercato, puisque le FC Barcelone penserait à le recruter pour servir de doublure à Raphinha.

Le Barça cherche une doublure pour Raphinha « Barcelone recherche, entre autres, un ailier gauche, un joueur qui puisse remplacer Raphinha. L'autre jour, il y a eu une réunion d'agents à Milan, à laquelle a assisté Joao Amaral, qui est désormais le bras droit de Deco. Il a assisté au match Italie-Norvège, où jouait Antonio Nusa, un joueur extraordinaire de seulement 20 ans » a ainsi expliqué Alfredo Martínez pour SPORT.