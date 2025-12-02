Kylian Mbappé avec une star de l'équipe de France : Le Real Madrid lâche sa réponse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star offensive du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé serait susceptible d'être rejoint par un membre du vestiaire des Bleus en la personne d'Ibrahima Konaté. C'était du moins la tendance parue dans les médias étrangers ces dernières semaines. Le comité directeur du Real Madrid a mis un terme à cette parenthèse de marché.

Depuis le début de la saison, le feuilleton Ibrahima Konaté fait parler dans la presse. Et pour cause, son contrat avec Liverpool expirera officiellement le 30 juin prochain, lui permettant de se mettre d'accord avec le club de son choix pour un pré-contrat dès le 1er janvier. En ce sens, il semblerait que deux équipes en particulier garderaient un œil avisé sur sa situation contractuelle : le PSG et surtout le Real Madrid.

Le Real Madrid dit stop pour Konaté Ou du moins, le Real Madrid gardait un œil sur l'évolution de son statut à Liverpool. Car si l'on se fie aux informations de The Athletic et son journaliste David Ornstein, cela appartiendrait au passé. Des membres du géant de Liga auraient fait passer un message précis aux dirigeants de Liverpool : il n'existerait plus aucun intérêt de la part du Real Madrid pour la signature d'Ibrahima Konaté.