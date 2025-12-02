Kylian Mbappé avec une star de l'équipe de France : Le Real Madrid lâche sa réponse !

Star offensive du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé serait susceptible d'être rejoint par un membre du vestiaire des Bleus en la personne d'Ibrahima Konaté. C'était du moins la tendance parue dans les médias étrangers ces dernières semaines. Le comité directeur du Real Madrid a mis un terme à cette parenthèse de marché.
Depuis le début de la saison, le feuilleton Ibrahima Konaté fait parler dans la presse. Et pour cause, son contrat avec Liverpool expirera officiellement le 30 juin prochain, lui permettant de se mettre d'accord avec le club de son choix pour un pré-contrat dès le 1er janvier. En ce sens, il semblerait que deux équipes en particulier garderaient un œil avisé sur sa situation contractuelle : le PSG et surtout le Real Madrid.
Le Real Madrid dit stop pour Konaté
Ou du moins, le Real Madrid gardait un œil sur l'évolution de son statut à Liverpool. Car si l'on se fie aux informations de The Athletic et son journaliste David Ornstein, cela appartiendrait au passé. Des membres du géant de Liga auraient fait passer un message précis aux dirigeants de Liverpool : il n'existerait plus aucun intérêt de la part du Real Madrid pour la signature d'Ibrahima Konaté.
Liverpool se casse toujours les dents pour sa prolongation
De son côté, le champion d'Angleterre ne désespère pas. The Athletic assure que leur projet de prolonger le contrat de l'international français est toujours vivant bien que ce dernier traverse une passe délicate sportivement parlant. Cependant, un terrain d'entente pour que Konaté signe une prolongation n'a toujours pas été trouvé. Affaire à suivre.