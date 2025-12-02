Achraf Hakimi : La relation qui fait vibrer le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG avait déjà tout gagné sur le plan collectif. Le club de la capitale a désormais tout raflé au niveau individuel. Les dirigeants parisiens ont vu Ousmane Dembélé prendre son Ballon d’Or, Kang-In Lee remporter le Ballon d’Or asiatique, et Achraf Hakimi le Ballon d’Or africain. Et comme si cela ne suffisait pas, le prix du Golden Boy 2025 a été décerné à Désiré Doué.

Les sacres n'ont pas bouleversé la complicité du vestiaire du PSG Cet amas de récompenses est propice à chambouler les égos. Mais comme le rapporte Le Parisien, la complicité des joueurs du PSG est restée la même. Les attitudes des éléments de Luis Enrique, comme celle d’Achraf Hakimi après le sacre de Désiré Doué, révèlent que la relation établie dans le vestiaire n’a en rien été entachée par ces nombreuses distinctions personnelles.