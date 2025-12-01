Ousmane Dembélé : Catastrophe au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le PSG n’a pas vraiment pu compter sur Ousmane Dembélé. Ennuyé par quelques pépins physiques, le Ballon d’Or 2025 a souvent été absent. Luis Enrique a alors cherché un moyen de le remplacer. Mais jusqu’à présent, les tentatives du coach espagnol ne se sont pas vraiment révélées concluantes.

Le PSG n'a pas trouvé le remplaçant de Dembélé L’entraîneur du PSG a en effet donné une chance à Gonçalo Ramos de prouver qu’il pouvait être l’homme de la situation. Mais le Portugais a plutôt déçu. Luis Enrique a alors misé sur Senny Mayulu et Quentin Ndjantou à ce poste de faux 9. Mais ces derniers n’ont pas vraiment su marquer des points comme le rapporte Le Parisien. Ils n’ont en tout cas pas su se montrer plus indispensables que Gonçalo Ramos.