Luis Enrique dit stop : Transfert confirmé au PSG !

Recruté pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais semblé correspondre aux besoins de Luis Enrique. Et le doublé de l’international français contre le PSG mercredi soir ne devrait rien changer la situation. Son retour à Paris à l’issue de son prêt à Tottenham semble impossible.

Prêté par le PSG à Tottenham l'été dernier, Randal Kolo Muani a perpétué la tradition des anciens Parisiens qui flambent lorsqu'ils reviennent au Parc des Princes. Auteur d'un doublé mercredi soir lors de la défaite des Spurs à Paris (3-5), l'international français n'a toutefois plus d'avenir au PSG comme le confirme Benoit Trémoulinas.

Kolo Muani, c'est terminé au PSG ? « Il est peut-être lucide sur son arrivée dans le groupe dans lequel il était arrivé. Peut-être que la manière de jouer de ce Paris Saint-Germain là avec Luis Enrique, ne fonctionnait pas avec Randal Kolo Muani. Par contre, ce qu’on peut évoquer sur le joueur c’est qu’à tout moment il a eu un état d’esprit irréprochable », confie-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg avant de poursuivre.