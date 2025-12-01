Luis Enrique dit stop : Transfert confirmé au PSG !

Recruté pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais semblé correspondre aux besoins de Luis Enrique. Et le doublé de l’international français contre le PSG mercredi soir ne devrait rien changer la situation. Son retour à Paris à l’issue de son prêt à Tottenham semble impossible.
Prêté par le PSG à Tottenham l'été dernier, Randal Kolo Muani a perpétué la tradition des anciens Parisiens qui flambent lorsqu'ils reviennent au Parc des Princes. Auteur d'un doublé mercredi soir lors de la défaite des Spurs à Paris (3-5), l'international français n'a toutefois plus d'avenir au PSG comme le confirme Benoit Trémoulinas.
Kolo Muani, c'est terminé au PSG ?
« Il est peut-être lucide sur son arrivée dans le groupe dans lequel il était arrivé. Peut-être que la manière de jouer de ce Paris Saint-Germain là avec Luis Enrique, ne fonctionnait pas avec Randal Kolo Muani. Par contre, ce qu’on peut évoquer sur le joueur c’est qu’à tout moment il a eu un état d’esprit irréprochable », confie-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Luis Enrique a des joueurs bien prédéfinis dans son système et Kolo Muani n’en fait pas partie»
« Même Luis Enrique et son staff le disaient, à chaque entraînement il ne lâchait rien, il s’entraînait voire plus alors que bon nombre de joueurs aurait lâché, aurait prétexté des blessures ou autre pour pouvoir partir. Lui n’a jamais rien lâché. Donc ce qu’on peut espérer pour Randal Kolo Muani c’est qu’il se refasse la cerise ailleurs tout simplement. […] S’il pourrait revenir au PSG tant que Luis Enrique est là ? Non je n’y crois pas. Je n’y crois pas parce que Luis Enrique a des joueurs bien prédéfinis dans son système et Kolo Muani n’en fait pas partie donc ça ne sert à rien d’espérer des choses », ajoute Benoit Tremoulinas.