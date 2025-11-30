OL - Transfert d’un attaquant : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Arrivé dans les ultimes instants du mercato estival, Martin Satriano peine à convaincre son monde à l’OL. L’attaquant de 24 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise depuis le début de saison. Paulo Fonseca se veut toutefois plutôt optimiste pour l’international uruguayen, dont il est satisfait des progrès réalisés jusqu’à présent.

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments, dont Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, pour redresser le bilan financier. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont recruté Martin Satriano juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

«C’est un joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses» Mais l’international uruguayen peine à convaincre son monde à l'OL. Comme le rapporte L’Equipe, l’attaquant de 24 ans n’a plus marqué depuis le 2 octobre dernier, son seul et unique but de la saison en 12 rencontres toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Paulo Fonseca se veut toutefois assez optimiste pour la suite.