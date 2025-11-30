Transfert à l’OM : La surprise que personne n’a vu venir !

Ayant évolué à l’OM entre 2007 et 2014, Benoit Cheyrou a notamment évolué sous les ordres de Didier Deschamps sur la Canebière. Mais voilà que la gestion de l’entraîneur du club phocéen avait poussé celui qui était milieu de terrain a envisagé un départ de l’OM. Tout semblait alors réglé pour le transfert de Cheyrou, mais tout a fini par basculer…
Benoit Cheyrou aurait donc évolué 6 saisons sous le maillot de l’OM. Un total qui aurait pu être bien inférieur à cause de Didier Deschamps. En effet, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France avait été nommé entraîneur du club phocéen en 2009 et voilà qu’au fil des mois, Cheyrou avait vu son temps de jeu se réduire avec Deschamps. De quoi alors l’inciter à s’en aller.
« C’est même prévu que je m’en aille »
Resté donc à l’OM jusqu’en 2014, Benoit Cheyrou aurait pu partir bien avant. Invité de Kampo, l’ancien Olympien a ainsi raconté : « Je signe à l’OM. Pendant les deux premières saisons, je suis titulaire. La troisième aussi quand Didier Deschamps arrive. Après, je me blesse vers le mois de mars-avril et quand tu es blessé, il y a forcément d’autres joueurs qui jouent à ta place. La fin de saison, on est champion, mais je suis pas forcément titulaire indiscutable. Ça se passe un peu moins bien avec le coach et début de saison, c’est même prévu que je m’en aille. Je sens qu’il ne me fait plus trop confiance ».
« C’est là que je reviens dans l’équipe »
Mais voilà qu’à la surprise générale, Benoit Cheyrou n’a finalement pas quitté l’OM. Et pour cause… « Le début de saison ne se passe pas bien, je ne rentre pas dans les plans, sauf que les premiers matchs, l’équipe a des mauvais résultats, je ne joue pas et au bout d’un moment, il va faire appel à des mecs sur lesquels il ne comptait pas. C’est là que je reviens dans l’équipe et que je reste titulaire », a expliqué Cheyrou.