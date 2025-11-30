Transfert à l’OM : La surprise que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant évolué à l’OM entre 2007 et 2014, Benoit Cheyrou a notamment évolué sous les ordres de Didier Deschamps sur la Canebière. Mais voilà que la gestion de l’entraîneur du club phocéen avait poussé celui qui était milieu de terrain a envisagé un départ de l’OM. Tout semblait alors réglé pour le transfert de Cheyrou, mais tout a fini par basculer…

Benoit Cheyrou aurait donc évolué 6 saisons sous le maillot de l’OM. Un total qui aurait pu être bien inférieur à cause de Didier Deschamps. En effet, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France avait été nommé entraîneur du club phocéen en 2009 et voilà qu’au fil des mois, Cheyrou avait vu son temps de jeu se réduire avec Deschamps. De quoi alors l’inciter à s’en aller.

« C’est même prévu que je m’en aille » Resté donc à l’OM jusqu’en 2014, Benoit Cheyrou aurait pu partir bien avant. Invité de Kampo, l’ancien Olympien a ainsi raconté : « Je signe à l’OM. Pendant les deux premières saisons, je suis titulaire. La troisième aussi quand Didier Deschamps arrive. Après, je me blesse vers le mois de mars-avril et quand tu es blessé, il y a forcément d’autres joueurs qui jouent à ta place. La fin de saison, on est champion, mais je suis pas forcément titulaire indiscutable. Ça se passe un peu moins bien avec le coach et début de saison, c’est même prévu que je m’en aille. Je sens qu’il ne me fait plus trop confiance ».