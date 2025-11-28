Luis Enrique - PSG : Le coup de pression sur le mercato !

Amadou Diawara

En grande difficulté avec Liverpool, Arne Slot serait sur la sellette. En effet, l'entraineur des Reds devrait être remercié par sa direction s'il ne relance pas son équipe d'ici l'année prochaine. Dans un tel scénario, le club anglais envisagerait de recruter Luis Enrique, l'actuel technicien du PSG, à l'intersaison 2026.

Depuis le début de cette saison, Liverpool n'est pas du tout dans son assiette. En effet, les Reds enchainent les mauvais résultats depuis plusieurs mois. Une situation qui pourrait couter cher à Arne Slot.

Liverpool : Slot est en sursis jusqu'en 2026 ? D'après The Sun, la direction de Liverpool penserait à se séparer d'Arne Slot dans un avenir proche. D'ailleurs, les Reds auraient lancé un ultimatum à leur technicien. S'il ne redresse pas la barre d'ici l'année 2006, Arne Slot devrait être remercié. D'ailleurs, une nouvelle défaite à West Ham ce dimanche lui rajouterait de la pression.