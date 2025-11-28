Du jamais vu à l'OL, cette star du PSG est éclipsée !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Vitinha - pensionnaire du PSG - a inscrit un triplé face à Tottenham en Ligue des Champions. 24 heures plus tard, Corentin Tolisso en a fait de même contre le Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa. Interrogé ce jeudi soir, le milieu de terrain de l'OL s'est totalement enflammé.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a accueilli Tottenham au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique ont réussi à empocher les trois points face aux Spurs. Auteur d'un triplé, Vitinha a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG ce mercredi soir (5-3).

PSG-OL : Tolisso imite Vitinha Ce jeudi soir, l'OL avait rendez-vous avec le Maccabi Tel Aviv à la TSC Arena. Grâce notamment à un triplé de Corentin Tolisso, les Gones ont étrillé leur adversaire (0-6). Après le coup de sifflet final de la rencontre, le milieu de terrain de l'OL a fait part de son immense bonheur d'avoir réussi un tel exploit à 31 ans.