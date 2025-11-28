40M€ pour son transfert : Du jamais-vu au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d'un triplé lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), mercredi en Ligue des champions, Vitinha a impressionné Luis Enrique et les supporters parisiens. Grâce à ces trois buts, le milieu portugais, arrivé en provenance de Porto il y a trois ans pour 40M€, est également entré dans l’histoire de son club. Explication.

« C'était vraiment une soirée inoubliable ». Vitinha avait logiquement le sourire mercredi soir, après le coup de sifflet final du match de Ligue des champions face à Tottenham (5-3). Et pour cause, l’international portugais s’est mué en buteur au Parc des Princes en inscrivant un triplé, permettant au PSG de vaincre le pensionnaire de Premier League.

Premier triplé en Ligue des champions pour un milieu du PSG « Je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je ne pensais jamais pouvoir marquer un triplé », ajoutait Vitinha, qui est entré dans l’histoire de son club durant la soirée. Comme le souligne Stats du Foot, le Portugais acheté 40M€ à l’été 2022 est devenu le premier milieu de l’histoire du PSG à inscrire un triplé en Ligue des champions.