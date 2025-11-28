40M€ pour son transfert : Du jamais-vu au PSG !

Auteur d'un triplé lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), mercredi en Ligue des champions, Vitinha a impressionné Luis Enrique et les supporters parisiens. Grâce à ces trois buts, le milieu portugais, arrivé en provenance de Porto il y a trois ans pour 40M€, est également entré dans l’histoire de son club. Explication.
« C'était vraiment une soirée inoubliable ». Vitinha avait logiquement le sourire mercredi soir, après le coup de sifflet final du match de Ligue des champions face à Tottenham (5-3). Et pour cause, l’international portugais s’est mué en buteur au Parc des Princes en inscrivant un triplé, permettant au PSG de vaincre le pensionnaire de Premier League.
Premier triplé en Ligue des champions pour un milieu du PSG
« Je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je ne pensais jamais pouvoir marquer un triplé », ajoutait Vitinha, qui est entré dans l’histoire de son club durant la soirée. Comme le souligne Stats du Foot, le Portugais acheté 40M€ à l’été 2022 est devenu le premier milieu de l’histoire du PSG à inscrire un triplé en Ligue des champions.
« On est très contents d’avoir Vitinha »
Vitinha a logiquement reçu les louanges de son entraîneur après le match. « Je dirais qu’il a été comme d’habitude, sensationnel, hors niveau. On est très contents d’avoir Vitinha, de savoir qu’il est heureux ici, a confié Luis Enrique. Pour moi, la meilleure chose qu’il a faite aujourd’hui, c’est quand il a raté, sur l’action du troisième but de Tottenham. Après, il a voulu le ballon à chaque action et tirer le penalty. C’est ça la personnalité qu’on aime. Il a cette personnalité différente. Les trois milieux ont été incroyables. C’est très joli de voir ce niveau. »