Al-Khelaïfi annonce le «meilleur du monde» au PSG !

Ce mercredi soir, Marquinhos a disputé son 500ème match avec le PSG. Après la victoire de son équipe face à Tottenham, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à l'égard du défenseur central brésilien. En effet, le président du PSG a affirmé que Marquinhos était le meilleur capitaine du monde.
Lors de l'été 2013, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait le nécessaire pour recruter Marquinhos. Pour arracher le défenseur central brésilien à l'AS Rome, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 31,4M€.
Marquinhos a joué son 500ème match avec le PSG
Douze ans après son transfert, Marquinhos défend toujours les couleurs du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le joueur de 31 ans a disputé son 500ème match sous les couleurs parisiennes ce mercredi soir. Le PSG ayant battu Tottenham au Parc des Princes (5-3).
«Il est venu il était petit, maintenant il est grand»
Après le coup de sifflet final de PSG-Tottenham, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage à Marquinhos dans les vestiaires. « 500 matches pour notre capitaine, notre fierté au Paris Saint-Germain. Il est venu il était petit, maintenant il est grand. Le meilleur capitaine au monde. Pour moi, pour tout le monde, on est fiers de toi Marqui », s'est enflammé le président francilien dans une vidéo publiée sur le compte X du club.