Al-Khelaïfi annonce le «meilleur du monde» au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Marquinhos a disputé son 500ème match avec le PSG. Après la victoire de son équipe face à Tottenham, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à l'égard du défenseur central brésilien. En effet, le président du PSG a affirmé que Marquinhos était le meilleur capitaine du monde.

Lors de l'été 2013, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait le nécessaire pour recruter Marquinhos. Pour arracher le défenseur central brésilien à l'AS Rome, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 31,4M€.

Marquinhos a joué son 500ème match avec le PSG Douze ans après son transfert, Marquinhos défend toujours les couleurs du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le joueur de 31 ans a disputé son 500ème match sous les couleurs parisiennes ce mercredi soir. Le PSG ayant battu Tottenham au Parc des Princes (5-3).