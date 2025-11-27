Un joueur du PSG traumatise le vestiaire : La folle révélation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG est parvenu à dominer Tottenham au terme d'un match très agité (5-3). Cependant, Lucas Chevalier n'a une nouvelle fois pas été irréprochable ce qui commence à sérieusement inquiéter Walid Acherchour qui estime même que le portier français inspire la peur à ses propres coéquipiers.

Depuis qu'il est arrivé au PSG pour environ 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier peine à convaincre. Et alors qu'il restait sur une très bonne performance contre Le Havre, l'ancien portier du LOSC a de nouveau inquiété contre Tottenham mercredi soir malgré la belle victoire parisienne (5-3). Walid Acherchour s'en prend d'ailleurs à Lucas Chevalier, assurant qu'il faisait trembler ses coéquipiers.

Acherchour fracasse Chevalier « On est loin du compte avec Chevalier. Encore une fois, il est sauvé par le résultat. On n'en parlera pas dans une presse sympa, parce qu'il y a 5-3 à la fin. Mais comme contre le Barça et comme contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. La réalité c'est que ce soir (mercredi, NDLR), il n'inspire aucune peur à l'adversaire, mais il inspire la peur à tous ses supporters et tous ses coéquipiers », lâche-t-il au micro du WinamaxFC, avant de poursuivre.