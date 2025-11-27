Luis Enrique tacle un joueur du PSG, la punchline en public !

Ce mercredi soir, le PSG a battu Tottenham au Parc des Princes, et ce, grâce à un grand Vitinha, qui a inscrit un triplé. Malgré tout, Luis Enrique l'a égratigné en conférence de presse d'après-match. Sur le ton de l'humour, le coach du PSG est revenu sur l'erreur de Vitinha, qui a couté un but à son équipe.
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à Tottenham ce mercredi soir. Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face aux Spurs (5-3).
PSG : Auteur d'un triplé, Vitinha a offert un but à Tottenham
Auteur d'un triplé, Vitinha a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Tottenham. Toutefois, le milieu de terrain portugais a également offert un but aux Spurs. A la suite d'une erreur de Vitinha, Randal Kolo Muani a pu inscrire son deuxième but au Parc des Princes ce mercredi soir.
«C'est la passe décisive de Vitinha, c'est ça ?»
Présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir, Luis Enrique a taquiné Vitinha après sa boulette. « Que pensez-vous de la prestation de Lucas Chevalier sur les buts encaissés ? Sur le 1er, on a mal défendu, Spencer était seul, ils ont fait une belle action. Le 2ème, c'est un coup de pied arrêté. Le 3ème, c'est la passe décisive de Vitinha, c'est ça ? (Sourire) », s'est amusé le coach du PSG.