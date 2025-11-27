PSG - Succession d’Ousmane Dembélé : L’annonce qui va mettre le feu au vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour défendre son titre de champion d’Europe avec 12 points raflés en 5 journées de saison régulière de Ligue des champions. Auteur d’un triplé face à Tottenham mercredi (5-3), Vitinha devrait même succéder à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or 2026.

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’or pendant la cérémonie qui s’est déroulée au Théâtre du Châtelet à Paris le 22 septembre dernier. Le premier joueur du PSG depuis Lionel Messi en 2023 et 2021. Sinon, il faut remonter à 1995 pour voir un autre élément issu du Paris Saint-Germain se voir attribuer le Saint-Graal individuel.

Vitinha ne doit pas la placer dans la lucarne Et si le Paris Saint-Germain réalisait un back-to-back pour le Ballon d’or ? Et si Ousmane Dembélé voyait Vitinha lui succéder, soit le 3ème au classement de l’édition 2025 ? Thomas Frank, après avoir été battu par le milieu de terrain portugais et le PSG au Parc des princes dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi soir avec Tottenham (5-3), n’a que des choses positives à citer au sujet de Vitinha qui a signé un triplé. « Il y a deux choses. Premièrement, vous devez avoir un peu de marge. Après, Vitinha ne doit pas la placer dans la lucarne. Le deuxième et le troisième but, vous ne devez pas les encaisser si vous souhaitez gagner ici (ndlr au Parc des princes) ».