Achraf Hakimi : La signature qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

La première partie de saison a visiblement permis au PSG de prendre conscience des principales lacunes de son effectif. Le club de la capitale souhaiterait recruter une doublure pour Achraf Hakimi et aurait ainsi coché le nom de Zeki Çelik sur sa liste. L’international turc ne serait toutefois pas contre une prolongation à l’AS Roma.

Le PSG a visiblement pris conscience des limites de son effectif. Le club de la capitale voudrait doubler tous les postes, y compris celui de latéral droit. Les Rouge-et-Bleu ne disposent pas vraiment d’une doublure pour Achraf Hakimi et souhaiteraient donc recruter un joueur pour occuper ce rôle. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient ainsi activé une nouvelle piste en Serie A.

Le PSG suit de près Zeki Çelik... Le PSG garderait en effet un œil sur la situation de Zeki Çelik. En fin de contrat en juin prochain avec l’AS Roma, l’international turc fait plutôt bonne impression au sein du club de la capitale. Les dirigeants parisiens aimeraient lui mettre la main dessus. Mais le défenseur de 28 ans pourrait avoir d’autres idées en tête.