PSG - Hakimi : Le transfert surprise qui se prépare !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement pris conscience des lacunes de son effectif. Et la formation parisienne entendrait les combler sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient notamment mettre la main sur une doublure pour Achraf Hakimi. Et dans cette optique, le club de la capitale aurait des vues sur un certain Zeki Çelik, qui brille du côté de l’AS Roma.

La première partie de saison a permis au PSG de prendre conscience des principales lacunes de son effectif. Le club de la capitale souhaite encore doubler certains postes, comme celui de latéral droit. Les Rouge-et-Bleu voudraient mettre la main sur un remplaçant pour Achraf Hakimi. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 auraient activé une piste en Serie A.

Le PSG suit la situation de Zeki Çelik D’après les informations de Top Mercato, le PSG aurait coché le nom de Zeki Çelik sur sa liste. L’international turc brille sous les ordres de Gian Piero Gasperini à l’AS Roma. Le défenseur de 28 ans présente l’avantage d’être polyvalent. L’ancien du LOSC a joué sur le côté droit mais aussi dans l’axe droit de la charnière romaine.