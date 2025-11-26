Un pote de Dembélé au PSG : Discussions confirmées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait être un énorme coup pour le PSG. En effet, le club parisien tenterait d'obtenir la signature de Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Cependant, Max Eberl le directeur sportif du club bavarois confirme avoir des discussions avec le grand pote d'Ousmane Dembélé.

Libre à l'issue de la saison, Dayot Upamecano n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Une situation qui a attiré l'œil du PSG, qui se verrait bien recruter l'ami d'Ousmane Dembélé sans débourser d'indemnité de transfert. Mais selon Max Eberl le directeur sportif du club bavarois, des discussions sont en cours pour la prolongation du bail de Dayot Upamecano.

Le Bayern veut prolonger Upamecano « Upa a maintenant 27 ans, l’âge idéal pour un défenseur central. Il souhaite prendre une décision mûrement réfléchie, ce qui est tout à fait normal. Upa ne devrait pas et ne restera pas pour des raisons financières, même s’il a reçu une offre intéressante de notre part, mais pour notre vision globale et l’ensemble de ses qualités. C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde », rappelle-t-il dans les colonnes de Sport BILD, avant de poursuivre.