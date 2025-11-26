Ousmane Dembélé : Le PSG va refaire le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ durant l'été 2023, Ousmane Dembélé n'a pas manqué de briller depuis sa signature au PSG au point de remporter le Ballon d'Or après avoir eu un rendement très impressionnant et inattendu devant le but. Et pour Paul-Georges Ntep, Bradley Barcola pourrait suivre le même destin.

Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola souffre de la comparaison avec ses coéquipiers offensifs, à commencer par Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70M€ en janvier dernier, mais également avec Désiré Doué, dont l'éclosion a été fulgurante. C'est surtout le manque de réussite dans le dernier geste qui inquiète concernant Bradley Barcola. Mais pour Paul-Georges Ntep, l'ancien joueur de l'OL pourrait très bien suivre l'exemple d'Ousmane Dembélé.

Ntep annonce du lourd pour Barcola « Je ne pense pas qu'on puisse identifier une seule raison : forcément en L 1, quand on rate, qu'on est un joueur du PSG, on sait qu'on en aura d'autres et il y a une pression en moins alors qu'en Ligue des champions, quand elle arrive, tu sais qu'il ne faut pas la louper. Dans l'approche, c'est vraiment différent. Après, dans le cas de Bradley, il renvoie la perception que ce n'est pas un attaquant "killer" », confie-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE avant de poursuivre.