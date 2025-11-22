PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'avenir de Bradley Barcola a été largement discuté. Alors qu'il ne semblait plus être un titulaire indiscutable, l'ancien ailier de l'OL a sérieusement envisagé un départ et bien que le PSG ait réussi à éviter les fuites, Fabrice Hawkins assure que les discussions sont allées assez loin.

Entre le transfert de Khvicha Kvaratskhelia et l'éclosion de Déisré Doué, Bradley Barcola est rapidement redescendu dans la hiérarchie offensive du PSG au point de ne plus être titulaire dans les grands rendez-vous. Une situation frustrant qui l'a même poussé à réfléchir sérieusement à un transfert comme le révèle le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.

Barcola, c'était du sérieux « La question s’est posée. Ça n’a pas fait beaucoup d’écho dans les médias parce que le club l’a bien géré. En communication, c’est une masterclass. Ils ont réussi à mettre comme une soupape sur quelque chose qui aurait pu faire plus de bruit. Barcola s’est posé de vraies questions. Il était performant, on lui met Kvara dans les pattes qui devient titulaire. Il y a l’émergence de Doué. Des petites choses qui frustrent un joueur », confie-t-il dans une interviw accordée à Canal-Supporters.