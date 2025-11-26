Humiliation au PSG, la sentence est tombée

A un peu plus de 24 heures de l’affiche entre le PSG et Tottenham en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique se sont entraînés au Campus PSG mardi en effectuant notamment un toro. L’occasion pour le groupe parisien de se payer Kang-in Lee, victime d’un petit pont en pleine session.
C’est le moment de renouer avec la victoire en Ligue des champions. Le PSG reste sur une défaite concédée sur son terrain face au Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2). Même lieu et même heure ce mercredi pour la réception de Tottenham au Parc des princes. Un succès permettrait aux Parisiens de poursuivre sa marche en avant pour la phase à élimination directe en C1.
Kang-in Lee aligné par Luis Enrique face à Tottenham ?
Et pour cela, Luis Enrique serait susceptible de s’appuyer sur Kang-in Lee au poste d’attaquant axial pour affronter les Spurs de Tottenham d’après L’Équipe. Ce sera le sud-Coréen ou Senny Mayulu. Au Campus PSG, Lee a pris part à un toro avec le reste de l’effectif, mais a été victime d’un petit pont.
Lee cible d’un petit pont et d’un chambrage à l’entraînement
Ce qui a valu à Kang-in Lee un attroupement autour de lui, gisant presque au sol après l’humiliation technique qu’il avait subi à l’instant. Que ce soit Vitinha, Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, tous sont allés le chambrer. Sentence : passage obligatoire dans le cercle pour Lee. Le groupe parisien vit bien avant le choc face à Tottenham.