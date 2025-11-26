Humiliation au PSG, la sentence est tombée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus de 24 heures de l’affiche entre le PSG et Tottenham en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique se sont entraînés au Campus PSG mardi en effectuant notamment un toro. L’occasion pour le groupe parisien de se payer Kang-in Lee, victime d’un petit pont en pleine session.

C’est le moment de renouer avec la victoire en Ligue des champions. Le PSG reste sur une défaite concédée sur son terrain face au Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2). Même lieu et même heure ce mercredi pour la réception de Tottenham au Parc des princes. Un succès permettrait aux Parisiens de poursuivre sa marche en avant pour la phase à élimination directe en C1.

Kang-in Lee aligné par Luis Enrique face à Tottenham ? Et pour cela, Luis Enrique serait susceptible de s’appuyer sur Kang-in Lee au poste d’attaquant axial pour affronter les Spurs de Tottenham d’après L’Équipe. Ce sera le sud-Coréen ou Senny Mayulu. Au Campus PSG, Lee a pris part à un toro avec le reste de l’effectif, mais a été victime d’un petit pont.