PSG : Le Qatar fonce en Angleterre et abandonne Paris !

Dans les prochains mois, le PSG pourrait faire une annonce colossale en révélant le site qui sera choisi entre Poissy et Massy pour son nouveau stade. Le Qatar rêve d'une enceinte ultra-moderne inspirée notamment du Tottenham Stadium. C'est d'ailleurs en découvrant le stade flambant neuf des Spurs que Nasser Al-Khelaïfi aurait acté le départ de Paris.
La situation se confirme de plus en plus sérieusement, le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Deux sites sont désormais en concurrence : Poissy et Massy. Pour le moment, le club de la capitale n'a pas encore tranché entre la commune des Yvelines et celle de l'Essonne, mais une chose est sûre, le PSG va quitter Paris dans les prochaines années.
Al-Khelaïfi impression par le Tottenham Stadium
Une tendance confirmée par Le Parisien qui révèle même que Nasser Al-Khelaïfi a définitivement acté le départ du Parc des Princes, et donc de Paris, en découvrant le Tottenham Stadium, l'enceinte ultra-moderne des Spurs à Londres. En privé, le président du PSG évoquerait également deux autres stades comme référence à ses yeux : l’Emirates (Arsenal) et le Metropolitano (Atlético de Madrid). Plusieurs enceintes aux Etats-Unis inspirent également le PSG comme le SoFi Stadium de Los Angeles ou encore l'Allegiant Stadium de Las Vegas.
Entre Massy et Poissy
Preuve que le projet avance rapidement, Victoriano Melero, Directeur général du Paris Saint-Germain, annonçait en septembre dernier que deux comités de pilotage avaient eu lieu à Poissy et Massy : « Le lancement de ce premier Comité de pilotage illustre la volonté du Club d’avancer de manière transparente et collective avec l’ensemble des parties prenantes. Je me réjouis que tous les acteurs aient répondu présents à l’invitation du Paris Saint-Germain : élus et représentants de l’État, à chaque échelle territoriale — régionale, départementale, intercommunale et communale. Leur mobilisation témoigne de l’intérêt porté à ce projet, qui ne pourra être conçu et aboutir qu’avec eux. Notre ambition est claire : bâtir un stade pleinement intégré à son territoire ».