PSG : Le Qatar fonce en Angleterre et abandonne Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains mois, le PSG pourrait faire une annonce colossale en révélant le site qui sera choisi entre Poissy et Massy pour son nouveau stade. Le Qatar rêve d'une enceinte ultra-moderne inspirée notamment du Tottenham Stadium. C'est d'ailleurs en découvrant le stade flambant neuf des Spurs que Nasser Al-Khelaïfi aurait acté le départ de Paris.

La situation se confirme de plus en plus sérieusement, le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Deux sites sont désormais en concurrence : Poissy et Massy. Pour le moment, le club de la capitale n'a pas encore tranché entre la commune des Yvelines et celle de l'Essonne, mais une chose est sûre, le PSG va quitter Paris dans les prochaines années.

Al-Khelaïfi impression par le Tottenham Stadium Une tendance confirmée par Le Parisien qui révèle même que Nasser Al-Khelaïfi a définitivement acté le départ du Parc des Princes, et donc de Paris, en découvrant le Tottenham Stadium, l'enceinte ultra-moderne des Spurs à Londres. En privé, le président du PSG évoquerait également deux autres stades comme référence à ses yeux : l’Emirates (Arsenal) et le Metropolitano (Atlético de Madrid). Plusieurs enceintes aux Etats-Unis inspirent également le PSG comme le SoFi Stadium de Los Angeles ou encore l'Allegiant Stadium de Las Vegas.