«Incroyable» : Le PSG confirme l'arrivée de nouveaux joueurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique s'appuie régulièrement sur le centre de formation du club. Plusieurs jeunes ont ainsi été lancés, et cette stratégie semble faire l'unanimité au sein du vestiaire comme l'affirme Khvicha Kvaratskhelia, dithyrambique à l'égard des cracks parisiens.

Luis Enrique est devenu un spécialiste pour lancer les jeunes joueurs. Entre Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye la saison dernière, puis Quentin Ndjantou cette saison, en attendant David Boly, plusieurs Titis ont désormais un rôle majeur au PSG. Et avec l'enchaînement des blessures, Luis Enrique fait encore plus appel à eux. Une situation qui impressionne Khvicha Kvaratskhelia, qui ne manque pas de saluer ses jeunes coéquipiers.

Le PSG s'enflamme pour ses cracks « Ces jeunes sont incroyables, ils travaillent très dur. Parfois, on ne réalise pas qu'ils n'ont que 16 au 17 ans. Ils continuent à bosser après les entraînements. C'est génial, c'est une super académie à Paris. Ils feront partie des supers joueurs dans le futur », lâche l'international géorgien en conférence de presse.