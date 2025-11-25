Le nouveau Kvaratskhelia s'annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 70M€ en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia s'est imposé comme un joueur majeur du PSG qui a remporté la Ligue des champions. Et pour cela, l'international géorgien reconnaît avoir radicalement évolué dans son jeu. C'est un nouveau Kvaratskhelia qui a signé au PSG.

Lors du précédent mercato hivernal, le PSG avait réalisé un très gros coup en recrutant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€. L'international géorgien s'est rapidement imposé comme joueur parfait pour Luis Enrique grâce à son implication défensive. Et pourtant, il reconnaît que cela n'a pas toujours été le cas et qu'il beaucoup changé à Paris.

Kvaratskhelia l'avoue, il a radicalement changé au PSG « Je n'étais pas comme ça avant, je me concentrais sur l'attaque. Mais j'ai réalisé que chaque joueur doit apporter sa pierre à la défense, chaque attaquant doit aider la défense. Je me suis améliorer à ce niveau grâce au coach, je donne tout, je suis à 100% », assure-t-il en conférence de presse avant d'évoquer ses axes de progression.